Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 47,32 USD zu.
Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 47,32 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 47,47 USD. Bei 47,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 639.518 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 66,35 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 40,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 17,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Abschläge von 63,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Super Micro Computer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Micro Computer 0,55 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,76 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 3,41 USD je Super Micro Computer-Aktie.
