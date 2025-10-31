DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.667 +0,4%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Wer­bung
Blick auf Aktienkurs

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Freitagnachmittag mit Kursplus

31.10.25 16:08 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,9 Prozent auf 52,84 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 52,84 USD nach oben. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 52,89 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 51,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 1.734.648 Stück.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,57 Prozent. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 67,35 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Super Micro Computer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,76 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 2,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

