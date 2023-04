NASDAQ-Wert Microsoft-Aktie: Microsoft will Umweltbilanz seiner Xbox verbessern

Aktien in diesem Artikel Microsoft 261,65 EUR

• Microsoft plant Nachhaltigkeits-Toolkit• Stromverbrauch der Xbox im Visier• Gaming-Erlebnis soll nicht leiden

Microsoft hat Mitte März angekündigt, demnächst ein Xbox Developer Sustainability Toolkit herauszubringen. Damit sollen Spieleentwickler zukünftig den Stromverbrauch ihrer Xbox-Spiele messen und optimieren können - ohne dadurch das Gaming-Erlebnis beim Zocken zu verschlechtern. Die Spieler, so Microsoft, würden davon überhaupt nichts mitkriegen.

15 Prozent weniger Stromverbrauch bei niedrigerer Auflösung nicht sichtbarer Inhalte

Anlass für diesen Schritt sind Studienergebnisse, denen zufolge der Betrieb von Spielekonsolen und Co. für einen Großteil der Treibhausgas-Emissionen in der Gaming-Branche verantwortlich sind. Dies berichtet das Informationsportal Ars Technica. Der hohe Stromverbrauch der Gaming-Hardware kann jedoch relativ simpel reduziert werden, wie Microsoft in seiner Mitteilung erklärt. So habe 343 Industries bei Halo den Stromverbrauch im Pause-Modus um ganze 15 Prozent senken können, indem die Auflösung eines für den Spieler sowieso nicht sichtbaren Bildes herabgesetzt wurde. Das neue Microsoft Xbox Developer Sustainability Toolkit gebe Entwicklern nun die Möglichkeit, für alle Xbox-Spiele den Stromverbrauch auf die Millisekunde genau zu bestimmen. Mit dem Wissen, wann ein Spiel wie viel Strom verbraucht, können sie den Verbrauch an Stellen, an denen dadurch nicht das Gaming-Erlebnis der Spieler verschlechtert wird, optimieren.

Neben dem Toolkit soll es Tipps zur Minimierung des Stromverbrauchs geben

Tipps, wie sich der Verbrauch konkret minimieren lässt, will Microsoft eigenen Angaben zufolge bei den Xbox Game Dev Docs veröffentlichen. Das Unternehmen lädt alle Entwickler von Spielen für andere Plattformen dazu ein, die Tipps auch dort anzuwenden. Für Xbox-Entwickler hat das Toolkit weitere Vorteile: So sollen sie auf einem plattformweiten Dashboard den Stromverbrauch ihrer eigenen Spiele mit dem durchschnittlichen Verbrauch anderer Games vergleichen können.

Der Gedanke hinter dem neuen Toolkit: Zocken umweltfreundlicher machen und nicht mehr unnötig viel Strom verbrauchen. Das Konzept, auf den Stromverbrauch von Spielen zu achten, ist übrigens nicht neu - daran erinnert Ars Technica in einem Artikel. Auch Entwickler von Handyspielen müssen penibel darauf achten, dass sich der Akku des Smartphones nicht zu schnell entlädt. Eine Einschränkung bedeutet die Verringerung des Stromverbrauchs also nicht. Und was für Entwickler einen Arbeitsschritt mehr bedeutet, kann die Klimafreundlichkeit und damit das Image der Branche deutlich verbessern.

