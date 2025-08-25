Suzhou Centec Communications A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Suzhou Centec Communications A präsentierte am 25.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suzhou Centec Communications A -0,120 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 283,6 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 277,4 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net