Symrise-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt

Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise vor den am 25. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Sie erwarte ein starkes Quartal, schrieb Analystin Amy Lian in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erwartungen der institutionellen Investoren an das Wachstum aus eigener Kraft dürften nach den starken Umsatzzahlen des Konkurrenten Givaudan in der vergangenen Woche jedoch bereits über der Konsensschätzung für das unternehmenseigene Erlöswachstum liegen.

Die Symrise-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 105,60 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 4,17 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 17.045 Symrise-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2024 um 6,0 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

