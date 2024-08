Symrise Aktie News: Symrise am Mittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 114,80 EUR nach.

Die Symrise-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 114,80 EUR. Bei 111,85 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 195.633 Stück.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 117,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 10.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 116,10 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,34 EUR im Jahr 2024 aus.

