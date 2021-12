Symrise Aktie News: Symrise tendiert tiefer

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 122,80 EUR abwärts. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.286 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 122,55 EUR. Bei 124,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 34.327 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,65 EUR an. Am 09.03.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 124,65 EUR angegeben. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 2,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Symrise AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. Die Produkte der Symrise werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Symrise zählt zu den größten Anbietern im globalen Markt für Duft- und Geschmacksstoffe. Die Gesellschaft produziert auf fünf Kontinenten diverse Produkte und verkauft diese weltweit. Zu den Kunden von Symrise zählen beispielsweise Beiersdorf, Coca Cola, Colgate, Danone, Diageo, Dior, Guerlain, Henkel/Schwarzkopf, Kraft, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble und Unilever.

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Analysten sehen bei Symrise-Aktie Potenzial

Wie Experten die Symrise-Aktie im Oktober einstuften

Symrise hebt Wachstumsprognose erneut an - Aktie im Plus

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise