Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Freitagmittag ins Plus

Symrise im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 103,35 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 103,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 103,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 101,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 94.676 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,95 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,31 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 113,11 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,85 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

April 2025: Analysten sehen Potenzial bei Symrise-Aktie

Symrise-Analyse: So bewertet Warburg Research die Symrise-Aktie

Symrise-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung