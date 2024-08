Symrise Aktie News: Symrise gibt am Freitagmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 111,80 EUR ab.

Die Symrise-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 111,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 111,15 EUR. Bei 113,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60.385 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 117,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 21,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 117,36 EUR.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Am 11.03.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

