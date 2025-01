Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 101,40 EUR ab.

Die Symrise-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 101,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 101,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 102,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.040 Symrise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 23,27 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.02.2024 bei 91,84 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 119,55 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

