Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 110,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 111,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,15 EUR. Bisher wurden heute 15.126 Symrise-Aktien gehandelt.

Bei 132,65 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 17,85 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 118,32 EUR.

Am 27.04.2022 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 975,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 882,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,07 EUR je Symrise-Aktie.

