Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 113,75 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 113,75 EUR. Bei 114,35 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.028 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 116,90 EUR markierte der Titel am 26.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,77 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 30,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 116,10 EUR an.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Symrise die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2024 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

