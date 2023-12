Symrise Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Symrise

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 105,80 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 105,80 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 105,60 EUR. Bei 105,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 34.542 Stück.

Am 05.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Bei 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 106,92 EUR.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 12.03.2025.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

