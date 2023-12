Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 105,75 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 105,75 EUR. Bei 105,60 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 105,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.556 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 110,35 EUR. 4,35 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 106,92 EUR angegeben.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Am 12.03.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2023 2,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

