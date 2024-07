Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 114,00 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 114,00 EUR zu. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 114,00 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 113,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.525 Symrise-Aktien.

Am 26.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 23,35 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 116,10 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Symrise die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,31 EUR fest.

