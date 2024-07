Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag höher

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 114,30 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 114,30 EUR. Bei 114,45 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.732 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 116,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,27 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 30,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 116,10 EUR aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter