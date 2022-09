Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag gefragt

Die Symrise-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 103,90 EUR. Bei 104,00 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,55 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.855 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 132,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 21,67 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,10 EUR. Dieser Wert wurde am 16.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 10,41 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,96 EUR.

Symrise ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 975,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 882,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2022 3,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

