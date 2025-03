Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 93,54 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 93,54 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 94,00 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,42 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148.907 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,63 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 91,28 EUR fiel das Papier am 17.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,42 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,31 EUR.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

