Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 92,02 EUR abwärts.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 92,02 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,48 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 4.508 Stück.

Am 01.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 112,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 22,31 Prozent Luft nach oben. Am 18.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,41 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 107,91 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – ein Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 975,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Am 12.03.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 2,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

