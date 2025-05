Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 104,25 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 104,25 EUR. Bei 104,45 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.787 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 16,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 112,25 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Symrise.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,84 EUR je Aktie belaufen.

