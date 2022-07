Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag billiger

Die Aktie verlor um 22.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 108,45 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 108,40 EUR ein. Mit einem Wert von 109,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.726 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 132,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.06.2022 bei 94,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 15,25 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 117,32 EUR angegeben.

Am 27.04.2022 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 975,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 882,00 EUR in den Büchern standen.

Am 02.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,01 EUR je Symrise-Aktie.

