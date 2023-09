Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 89,82 EUR.

Das Papier von Symrise befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 89,82 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 89,04 EUR. Bei 89,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 118.139 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 112,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 25,31 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 87,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 2,07 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 107,91 EUR je Symrise-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Beim Umsatz wurden 1.090,60 EUR gegenüber 975,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 2,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

