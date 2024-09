Symrise Aktie News: Symrise verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

So bewegt sich Symrise

Die Aktie von Symrise zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Symrise-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 120,10 EUR.

Die Symrise-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 120,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 120,10 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 119,85 EUR ab. Bei 120,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 934 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 123,10 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Abschläge von 27,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 119,33 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 05.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,30 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

