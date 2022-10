Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag stärker

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 104,90 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 105,15 EUR zu. Mit einem Wert von 105,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 27.657 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 132,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,92 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 91,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 14,10 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 118,19 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 27.04.2022 vor. Der Umsatz wurde auf 975,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 950,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 13.03.2024 dürfte Symrise die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,17 EUR je Aktie belaufen.

