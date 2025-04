Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Symrise-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 100,85 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 100,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 101,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 99,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 62.557 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 23,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,56 EUR am 26.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 113,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

