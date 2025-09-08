T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Abend nahezu unverändert

T-Mobile US im Blick

Die Aktie von T-Mobile US hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die T-Mobile US-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 243,02 USD an der Tafel.

Mit einem Wert von 243,02 USD bewegte sich die T-Mobile US-Aktie um 20:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die T-Mobile US-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 243,04 USD aus. Bei 240,97 USD markierte die T-Mobile US-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 242,53 USD. Bisher wurden via NASDAQ 438.487 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 276,49 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 13,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 193,27 USD. Mit Abgaben von 20,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,83 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,58 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 267,00 USD für die T-Mobile US-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. T-Mobile US hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. T-Mobile US dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,80 USD je Aktie in den T-Mobile US-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen die Analysten die T-Mobile US-Aktie im August 2025 ein