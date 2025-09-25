T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 239,12 USD.

Die T-Mobile US-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 239,12 USD. In der Spitze legte die T-Mobile US-Aktie bis auf 239,12 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 237,46 USD. Zuletzt wechselten 79.681 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 15,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 202,77 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,58 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 267,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,49 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 19,77 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 23.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

