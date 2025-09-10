T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 239,77 USD.
Um 15:52 Uhr fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 239,77 USD ab. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 239,67 USD nach. Bei 240,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 73.848 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2025 auf bis zu 276,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,31 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 194,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 23,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,83 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,58 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 267,00 USD.
Am 23.07.2025 äußerte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 21,13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
T-Mobile US dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte T-Mobile US möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 10,80 USD in den Büchern stehen haben wird.
Nachrichten zu T-Mobile US
Analysen zu T-Mobile US
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|18.03.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2016
|Sprint Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|10.12.2014
|Sprint Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
