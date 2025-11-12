>>>
Heute im Fokus
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 13. November (vorläufige Fassung)

12.11.25 15:47 Uhr

===

06:30 DE/Formycon AG, Ergebnis 3Q

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK, 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis und Kapitalmarkttag 4Q (08:30 BI-PK)

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 3Q (11:30 PK)

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

(16:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q

*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK)

*** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H

*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q

PROGNOSE: 7,6%

2Q: 7,5%

07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 PK)

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 3Q

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q

*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP September

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz

*** 08:00 GB/Industrieproduktion September

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,8% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/-0,7% gg Vj

*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate

(14:00 Analystenkonferenz)

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate

*** 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei EZB-Bankenaufsichtsforum

*** 11:00 EU/Industrieproduktion September

Eurozone

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: -1,2% gg Vm/+1,1% gg Vj"

*** 13:00 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

*** 14:00 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede zu

"Central Banking, Policy Implementation, and Balance Sheets"

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 18:20 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Fireside

Chat im Economic Club of Pittsburgh

*** 18:30 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung

der Evansville Regional Economic Partnership

- BE/Ecofin-Treffen

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ergebnis 3Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 09:48 ET (14:48 GMT)