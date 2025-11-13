TAGESVORSCHAU: Termine am 13. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 13. November 2025

^

Wer­bung Wer­bung

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 DEU: Formycon, Q3-Zahlen

06:45 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Strabag, Q3-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen Und Kapitalmarkttag, (8.30 Uhr Bilanz-Pk)

Wer­bung Wer­bung

07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/25

07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Pressekonferenz)

Wer­bung Wer­bung

07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 DEU: GFT, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 h Pressekonferenz)

07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Aegon, Q3-Zahlen

07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Pressekonferenz)

07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Pressekonferenz)

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update

07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen

07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Aviva, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Q3-Zahlen

08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 Trading Update

09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz)

10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen

12:30 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen

ESP: ACS, Q3-Zahlen

LUX: Eurofins Scientific, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/25

08:00 GBR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q3/25 (vorläufig)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/25 (vorläufig)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (vorläufig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 9/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

08:00 ROU: Industrieproduktion 9/25

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/25

10:00 POL: BiP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht

11:00 EUR: Industrieproduktion 9/25

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25

14:00 POL: Handelsbilanz 9/25

18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin

In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Fraktionen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht. Es wird eine Sitzung bis spät in die Nacht erwartet.

09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren

09:30 DEU: DIHK stellt World Business Outlook für den Herbst 2025 vor

09:30 DEU: Landgericht Berlin verhandelt Milliarden-Klage von Idealo gegen Google

10:00 DEU: Online-Pk Bitkom «Gipfel zur digitalen Souveränität»

10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2026, Frankfurt/M.

DEU: Deutscher Handelskongress mit Bundeskanzler Merz, Berlin

+ 9.20 Uhr: Rede Bundeswirtschaftsministerin Reiche

+ 9.40 Uhr: Rede Digitalminister Wildberger

+ 14.10 Uhr: Rede Bundeskanzler Merz

09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren, Karlsruhe

11:00 DEU: EZB-Forum zur Bankenaufsicht mit einer Eröffnungsrede der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, Frankfurt

12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Frankfurt/M.

DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

+ 1415 Pk

BEL: Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi