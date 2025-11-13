DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +1,7%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.297 +1,9%Euro1,1583 -0,1%Öl62,72 +0,1%Gold4.212 +0,4%
Aroundtown-Tochter Grand City Properties bestätigt Jahresprognose

13.11.25 07:05 Uhr
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Wohnungsanbieter Grand City Properties hat in den ersten neun Monaten des Jahres von höheren Mieten profitiert. So konnte das zum Immobilienkonzern Aroundtown (Aroundtown SA) gehörende Unternehmen die Mieteinnahmen und das operative Ergebnis trotz des Verkaufs einiger Wohnungen leicht steigern. Die Nettomieteinnahmen legten im Jahresvergleich um ein Prozent auf rund 320 Millionen Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel mit 253,5 Millionen Euro ebenfalls ein Prozent höher aus, wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Zudem bestätigte Grand City Properties die Prognose für das laufende Jahr./zb/mis

Analysen zu Aroundtown SA

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
23.09.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
09.09.2025Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2025Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
