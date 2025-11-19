DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.516 -2,0%Euro1,1586 ±0,0%Öl64,73 -0,1%Gold4.093 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Steigende Energiekosten: Ist der Wechsel zur Wasserstoff-Heizung lohnenswert? Steigende Energiekosten: Ist der Wechsel zur Wasserstoff-Heizung lohnenswert?
Directors Dealings - Sollte man Aktien verkaufen, wenn es die Führungskräfte tun? Directors Dealings - Sollte man Aktien verkaufen, wenn es die Führungskräfte tun?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

TAGESVORSCHAU: Termine am 19. November 2025

19.11.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. November 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: Sto, Q3-Umsatz

14:00 FIN: Nokia, Capital Markets Day

19:00 USA: News Corp, Hauptversammlung

19:30 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (bis 20.11.25)

22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q3-Zahlen

Wer­bung

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 19/25

00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 9/25

08:00 DEU: Außenhandel 9/25 (detailliert)

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 9/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25

08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

Wer­bung

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

14:30 USA: Handelsbilanz 8/25

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EU-Gericht urteilt zum Recht auf Zugang zu Zulassungsdokumenten des Biontech-Impfstoffs Comirnaty

09:30 LUX: EU-Gericht urteilt zur Einstufung von Amazon als sehr große Online-Plattform

DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn

DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin

+12.45 Interview Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

13:30 BEL: EU-Kommission stellt Pläne für Änderungen digitaler Gesetze vor.

Die EU-Kommission stellt ihre Pläne zur Vereinfachung digitaler Gesetze vor. Es geht unter anderem um die Datenschutzgrundverordnung, Cookie-Banner und das KI-Gesetz.

14:00 DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln

DEU/SWE: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson

+ 15.30 Pk Merz mit Ministerpräsident Kristersson

DEU/CHN: Finanzminister Lars Klingbeil zu wirtschaftspolitischen Gesprächen in Shanghai

BEL: EU-Kommission will Pläne für eine schlagkräftigere Verteidigungsindustrie und reibungslose Militärtransporte innerhalb Europas vorstellen

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten, Brüssel

BEL: EU-Kommission will Überarbeitung der Verordnung über nachhaltige Finanzberichterstattung vorschlagen

BEL: EU-Kommission stellt Strategie für den Verbraucherschutz bis 2030 vor

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi