Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 260,72 USD.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 260,72 USD abwärts. Bei 258,50 USD markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 258,98 USD. Zuletzt wechselten 563.677 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2025 bei 266,27 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 2,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Mit einem Kursverlust von 48,50 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,33 USD.
Am 17.07.2025 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,49 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 16.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,96 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.
Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an
Nach Taiwan-Besuch: NVIDIA-Chef Huang rät zum Kauf von TSMC-Aktien
Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten
