Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 266,81 USD.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 266,81 USD zu. Bei 269,00 USD markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 266,88 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 287.452 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 270,47 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,37 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,26 USD am 08.04.2025. Mit Abgaben von 49,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,33 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,27 Mrd. USD im Vergleich zu 20,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 16.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 9,97 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Alle: Alle Empfehlungen