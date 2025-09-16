Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 265,22 USD abwärts.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,3 Prozent auf 265,22 USD nach. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab in der Spitze bis auf 262,84 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 266,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 831.586 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 270,47 USD erreichte der Titel am 18.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 1,98 Prozent Plus fehlen der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2024 mit 2,13 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,33 USD je Aktie ausschütten.

Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,27 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS in Höhe von 9,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

