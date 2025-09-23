DAX23.717 +0,5%ESt505.479 +0,1%Top 10 Crypto15,69 +2,9%Dow46.359 +0,1%Nas22.589 +0,1%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1746 -0,6%Öl68,54 +1,1%Gold3.756 -0,2%
Taiwan Semiconductor Manufacturing im Fokus

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

24.09.25 16:09 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 277,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
238,50 EUR -1,00 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,9 Prozent auf 277,29 USD. Im Tief verlor die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 277,02 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 281,02 USD. Bisher wurden heute 461.530 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 285,98 USD. Mit einem Zuwachs von 3,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (134,26 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 106,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,13 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,32 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Taiwan Semiconductor Manufacturing ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,27 Mrd. USD im Vergleich zu 20,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 16.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,98 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

In eigener Sache

Ausgewählte Hebelprodukte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren.

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
