Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Mittwochabend tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 279,86 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 279,86 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging bis auf 276,77 USD. Bei 281,02 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belief sich zuletzt auf 878.096 Aktien.

Bei einem Wert von 285,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 2,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 108,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,32 USD aus.

Am 17.07.2025 äußerte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 30,27 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 16.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 9,98 USD je Aktie aus.

