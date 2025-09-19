ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt ASML auf 'Overweight' - Ziel 950 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktien von ASML (ASML NV) von 600 auf 950 Euro angehoben und die Papiere von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Lee Simpson setzt mit seiner Empfehlung auf möglicherweise nun wieder steigende Gewinnerwartungen und eine zyklische Erholung des Spezialisten für Lithographiesysteme. Der Anlegerfokus dürfte sich zunehmend auf 2027 richten, und hier sieht Simpson seine Gewinnprognose 8 Prozent über dem Konsens./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 01:20 / GMT
