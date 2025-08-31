DAX23.793 +0,1%ESt505.354 +0,1%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.653 +1,7%Euro1,1683 +0,3%Öl66,69 -0,3%Gold3.548 ±0,0%
ANALYSE-FLASH: UBS hebt ASML auf 'Buy' - Ziel hoch auf 750 Euro

05.09.25 08:49 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von ASML (ASML NV) von 660 auf 750 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem Jahr relativ schwacher Kursentwicklung des Halbleiterausrüsters dürften die Anleger über ein schwach avisiertes Jahr 2026 hinweg sehen und sich bereits auf 2027 konzentrieren, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in seiner Kaufempfehlung vom Donnerstagabend. Dann erwartet er die "Rückkehr" von ASML mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt 20 Prozent jährlich zwischen 2026 und 2030./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
08:16ASML NV BuyUBS AG
04.09.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
08.08.2025ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.07.2025ASML NV BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:16ASML NV BuyUBS AG
08.08.2025ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.07.2025ASML NV BuyDeutsche Bank AG
17.07.2025ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.07.2025ASML NV BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
04.09.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
17.07.2025ASML NV NeutralUBS AG
17.07.2025ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

