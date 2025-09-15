JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

09:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 822 Euro belassen. Nach den enttäuschenden Quartalszahlen liege wohl das Schlimmste hinter dem Chipindustrieausrüster, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Nachrichtenlage dürfte sich nun verbessern. Die Aktie bleibt der bevorzugte Branchentitel des Experten./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 23:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 00:15 / BST

