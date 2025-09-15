ASML NV Aktie
Marktkap. 271,29 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 822 Euro belassen. Nach den enttäuschenden Quartalszahlen liege wohl das Schlimmste hinter dem Chipindustrieausrüster, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Nachrichtenlage dürfte sich nun verbessern. Die Aktie bleibt der bevorzugte Branchentitel des Experten./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 23:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
822,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
725,00 €
|Abst. Kursziel*:
13,38%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
752,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,31%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
740,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
