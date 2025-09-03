DAX 23.747 +0,7%ESt50 5.336 +0,2%Top 10 Crypto 15,73 -0,1%Dow 45.271 -0,1%Nas 21.498 +1,0%Bitcoin 95.297 -0,5%Euro 1,1644 -0,2%Öl 66,91 -0,7%Gold 3.542 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Porsche PAG911 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Apple 865985 Commerzbank CBK100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
UniCredit- und Commerzbank-Aktien in Grün: Anteil an Commerzbank soll auf 30 Prozent steigen UniCredit- und Commerzbank-Aktien in Grün: Anteil an Commerzbank soll auf 30 Prozent steigen
Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
633,50 EUR +4,80 EUR +0,76 %
STU
591,62 CHF +18,21 CHF +3,18 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 242,73 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

Barclays Capital

ASML NV Equal Weight

13:16 Uhr
ASML NV Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
633,50 EUR 4,80 EUR 0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 650 auf 680 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles hält es laut siener am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zwar für möglich, dass die Niederländer 2027 zu zweistelligem Wachstum zurückkehren. Er sieht jedoch eine Reihe von Unwägbarkeiten hinsichtlich auf der Kundenseite. In seinem Modell preist er 8 Prozent Wachstum ein. Dem Kursziel liegen nun die Schätzungen für 2027 zugrunde./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
680,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
633,30 €		 Abst. Kursziel*:
7,37%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
633,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,34%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
729,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

13:16 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
26.08.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
08.08.25 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.07.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
17.07.25 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 am Mittwochmittag freundlich
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück
Zacks Why BNP Paribas SA (BNPQY) is a Great Dividend Stock Right Now
Zacks Why BNP Paribas SA (BNPQY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Financial Times Fixed-income and currency boom boosts BNP Paribas
Zacks BNP Paribas SA (BNPQY) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
Benzinga Trump&#39;s Tax Bill Could Be A Boost For Tesla-Rivals Rivian, Lucid Amid EV Slowdown, Says BNP Paribas
Business Times BNP Paribas completes 5.1 billion-euro acquisition of AXA Investment Managers
Benzinga BNP Paribas Buys HSBC&#39;s Custody Business In Germany
GlobeNewswire BNP Paribas SA : 2025 MREL requirements notification
RSS Feed
BNP Paribas S.A. zu myNews hinzufügen