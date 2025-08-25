ASML NV Aktie
Marktkap. 254,14 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 640 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im europäischen Halbleitersektor sehen die Analysten ASML angesichts zunehmender Investitionen in Advanced-Logic-Chips zunehmend positiv. Aber mit Blick auf das Lithographie-Geschäft und den Überhang in China bleiben sie an der Seitenlinie, wie es in ihrer Einschätzung am Dienstag hieß./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 08:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Market-Perform
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
640,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
649,90 €
|Abst. Kursziel*:
-1,52%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
653,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,04%
|
Analyst Name:
David Dai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
725,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|08:46
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|08:46
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|ASML NV Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK