ASML NV Aktie

ASML NV Aktien-Sparplan
653,30 EUR +5,10 EUR +0,79 %
STU
611,36 CHF +4,38 CHF +0,72 %
BRX
Marktkap. 254,14 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Bernstein Research

ASML NV Market-Perform

08:46 Uhr
ASML NV Market-Perform
ASML NV
653,30 EUR 5,10 EUR 0,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 640 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im europäischen Halbleitersektor sehen die Analysten ASML angesichts zunehmender Investitionen in Advanced-Logic-Chips zunehmend positiv. Aber mit Blick auf das Lithographie-Geschäft und den Überhang in China bleiben sie an der Seitenlinie, wie es in ihrer Einschätzung am Dienstag hieß./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 08:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Market-Perform

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
640,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
649,90 €		 Abst. Kursziel*:
-1,52%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
653,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,04%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
725,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

08:46 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
08.08.25 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.07.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
17.07.25 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.07.25 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
