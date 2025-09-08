ASML NV Aktie
Marktkap. 259,65 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML angesichts einer strategischen Partnerschaft mit dem europäischen KI-Anbieter Mistral auf "Overweight" mit einem Kursziel von 822 Euro belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster wolle das Thema Künstliche Intelligenz stärker in sein Kerngeschäft und in die Produktentwicklung einbetten, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. ASML könnte Mistrals Modelle möglicherweise nutzen, um die Produktentwicklung zu beschleunigen. Aufgrund kritischer Lithographiedaten und hochsensibler Prozesskenntnisse könne ASML dies nicht mit einem öffentlichen KI-Modell erreichen./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
