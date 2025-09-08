DAX 23.710 -0,4%ESt50 5.365 +0,0%Top 10 Crypto 15,80 +0,0%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 95.977 +0,8%Euro 1,1745 -0,1%Öl 66,66 +0,6%Gold 3.650 +0,4%
Heute im Fokus
DAX sinkt -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba, Allianz im Fokus
Top News
DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet
Alibaba-Aktie deutlich höher: Tochter Ant plant offenbar die Tokenisierung von Energieanlagen Alibaba-Aktie deutlich höher: Tochter Ant plant offenbar die Tokenisierung von Energieanlagen
ASML NV Aktie

ASML NV Aktien-Sparplan
677,40 EUR +1,70 EUR +0,25 %
STU
632,49 CHF +2,22 CHF +0,35 %
BRX
Marktkap. 259,65 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

13:06 Uhr
ASML NV Overweight
Aktie in diesem Artikel

ASML NV
ASML NV
677,40 EUR 1,70 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML angesichts einer strategischen Partnerschaft mit dem europäischen KI-Anbieter Mistral auf "Overweight" mit einem Kursziel von 822 Euro belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster wolle das Thema Künstliche Intelligenz stärker in sein Kerngeschäft und in die Produktentwicklung einbetten, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. ASML könnte Mistrals Modelle möglicherweise nutzen, um die Produktentwicklung zu beschleunigen. Aufgrund kritischer Lithographiedaten und hochsensibler Prozesskenntnisse könne ASML dies nicht mit einem öffentlichen KI-Modell erreichen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:41 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
822,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
678,60 €		 Abst. Kursziel*:
21,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
677,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,35%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
740,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

13:06 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 ASML NV Buy UBS AG
08.09.25 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 ASML NV Buy UBS AG
04.09.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

