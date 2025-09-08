ASML beteiligt sich mit 1,3 Milliarden Euro an europäischer KI-Hoffnung Mistral
Werte in diesem Artikel
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die europäische KI-Hoffnung Mistral hat mit dem niederländischen Chipausrüster ASML (ASML NV) einen Großaktionär aus der Techbranche gefunden. ASML investiert eigenen Angaben zufolge innerhalb einer Finanzierungsrunde 1,3 Milliarden Euro und hält damit rund elf Prozent an dem französischen Start-up. Die Mistral-Bewertung steigt damit auf knapp zwölf Milliarden Euro. Der Schritt war erwartet worden, nachdem vor kurzem die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet hatte.
Die beiden Unternehmen gehen zudem eine strategische Partnerschaft ein. Im Rahmen der Zusammenarbeit kann der niederländische Konzern, Modelle mit Künstlicher Intelligenz (KI) testen, um die eigenen Produkte zu verbessern.
Das KI-Start-up Mistral AI (Le Chat) entwickelt vor allem Open-Source-Sprachmodelle und achtet dabei besonders auf Privatsphäre. ASML ist mit einem Börsenwert von zuletzt rund 266 Milliarden Euro nach SAP (SAP SE) das zweitwertvollste Technologieunternehmen Europas./zb/mis
Nachrichten zu ASML NV
Analysen zu ASML NV
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|ASML NV Buy
|UBS AG
|04.09.2025
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.2025
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.2025
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.2025
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.2025
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.2025
|ASML NV Neutral
|UBS AG
|17.07.2025
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2020
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.2018
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.2016
|ASML Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.2016
|ASML Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.2016
|ASML Sell
|S&P Capital IQ
