AKTIEN IM FOKUS: Aixtron, Süss und PVA gefragt - ASML-Hochstufung im Blick
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien aus dem Bereich der Chipausrüster sind am Montag bei Anlegern beliebt. Die Titel von ASML (ASML NV) zogen infolge einer Hochstufung durch die US-Bank Morgan Stanley an der Amsterdamer Börse um 3,3 Prozent an. Für die deutschen Branchenwerte Aixtron (AIXTRON SE), PVA TePla und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) ging es in der Folge um bis zu 2,1 Prozent nach oben.
Morgan-Stanley-Analyst Lee Simpson setzt mit seiner "Overweight"-Empfehlung nun wieder auf möglicherweise steigende Gewinnerwartungen bei ASML und eine zyklische Erholung des Spezialisten für Lithografiesysteme. Er rechnet damit, dass sich der Anlegerfokus zunehmend auf das Jahr 2027 richtet, an das er selbst optimistischer herangehe als der Analystenkonsens.
Aixtron war am Montag im Schlepptau der beste unter den drei deutschen Branchenwerten. Laut Mitteilung wurde das hundertste G10-SiC-System ausgeliefert. Dieses ermögliche die Herstellung von Siliziumkarbidschichten und ermögliche so entscheidende Schritte zur Produktion effizienter SiC-Leistungshalbleiter./tih/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu ASML NV
Analysen zu ASML NV
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|16.09.2025
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|ASML NV Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.2025
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.2025
|ASML NV Neutral
|UBS AG
|17.07.2025
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2020
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.2018
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.2016
|ASML Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.2016
|ASML Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.2016
|ASML Sell
|S&P Capital IQ
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen