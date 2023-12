Notierung im Fokus

Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two am Montagmittag auf rotem Terrain

11.12.23 12:05 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Take Two. Zuletzt fiel die Take Two-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 143,70 EUR ab.

Werbung

Die Aktie notierte um 11:39 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 143,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Take Two-Aktie bis auf 143,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 143,98 EUR. Von der Take Two-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.144 Stück gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 04.12.2023 auf bis zu 148,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,34 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2022 bei 91,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Take Two-Aktie derzeit noch 36,16 Prozent Luft nach unten. Am 08.11.2023 äußerte sich Take Two zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Take Two hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.444,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.504,90 USD US-Dollar umgesetzt. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2024 erfolgen. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,17 USD je Take Two-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Take Two-Aktie Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen? Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Take Two Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Take Two Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Sergei Elagin / Shutterstock.com