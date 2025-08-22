Targa Exploration legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
23.08.25 06:35 Uhr
Targa Exploration hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.08.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.
Targa Exploration hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 CAD je Aktie gewesen.
