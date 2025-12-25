DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.302 -0,2%Euro1,1786 +0,1%Öl62,24 -0,2%Gold4.480 -0,1%
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Donnerstagmittag

25.12.25 12:43 Uhr
Kryptomarkt-Update: Bitcoin, Ripple & Co. entwickeln sich am Mittag | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs ging um 12:25 um 0,22 Prozent auf 87.437,35 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 87.631,25 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 23,5 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Litecoin um 0,70 Prozent auf 76,29 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 75,76 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.945,37 US-Dollar) geht es um 0,75 Prozent auf 2.923,15 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 584,57 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (568,47 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,83 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,862 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:25 auf 1,859 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Monero um 2,47 Prozent auf 446,20 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 435,43 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt 1,67 Prozent auf 0,3505 US-Dollar, nach 0,3564 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2122 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2123 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2786 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2802 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 1,14 Prozent auf 836,71 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 846,40 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1285 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,1262 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,74 Prozent auf 121,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 122,55 US-Dollar.

Nach 12,11 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Donnerstagmittag um 0,54 Prozent auf 12,17 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird Chainlink bei 12,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,27 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,416 US-Dollar) geht es um 1,32 Prozent auf 1,397 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com