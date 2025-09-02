Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Target. Zuletzt ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 91,76 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 91,76 USD. Die Target-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 91,69 USD ab. Bei 92,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 127.491 Target-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2024 auf bis zu 161,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 75,88 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 87,35 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Target-Aktie derzeit noch 4,81 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,46 USD je Wertpapier.
Am 20.08.2025 lud Target zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,21 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Target veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2026 7,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Target-Aktie
Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten
S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen
Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester
Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Target
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Target
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Target Corp.
Analysen zu Target Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.01.2018
|Target Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.2016
|Target Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.05.2016
|Target Neutral
|MKM Partners
|25.02.2016
|Target Neutral
|MKM Partners
|19.11.2015
|Target Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.05.2017
|Target Sell
|Gordon Haskett
|01.03.2017
|Target Underweight
|Barclays Capital
|01.03.2017
|Target Underperform
|Wolfe Research
|19.05.2016
|Target Underweight
|Barclays Capital
|31.03.2016
|Target Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Target Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen