Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Target. Zuletzt ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 91,76 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 91,76 USD. Die Target-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 91,69 USD ab. Bei 92,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 127.491 Target-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2024 auf bis zu 161,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 75,88 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 87,35 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Target-Aktie derzeit noch 4,81 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,46 USD je Wertpapier.

Am 20.08.2025 lud Target zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,21 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Target veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2026 7,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

