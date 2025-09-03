Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von Target gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Target-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 93,23 USD zu.

Die Target-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 93,23 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Target-Aktie bei 93,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,85 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 89.557 Target-Aktien.

Am 16.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,39 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Target-Aktie derzeit noch 73,11 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,35 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,31 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,56 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,46 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 20.08.2025 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Target 2,57 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 25,21 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 25,45 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2026 7,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

